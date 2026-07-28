Este fin de semana San Juan de los Terreros acogerá la XI Travesía de la Isla batiendo nuevamente récord de inscripciones 

Pulpí acogerá la XI Travesía de la Isla de San Juan de los Terreros este fin de semana, del 1 al 2 de agosto, en una nueva edición en la que se agotan todas las plazas e inscripciones disponibles

Este año, la Federación de Natación de la Región de Murcia (FNRM) elige nuestro municipio como sede para su campeonato regional

Ayuntamiento de Pulpí, Diputación de Almería y el Club de Natación de Pulpí, han presentado esta mañana en el Ayuntamiento de Pulpí, la XI Edición de la Travesía de la Isla de San Juan de los Terreros, que se celebrará este fin de semana del 1 al 2 agosto. El campeonato se integra dentro la prueba de la Copa de España de Aguas Abiertas, y además este año como novedad, dentro del Campeonato Regional de Murcia de Aguas Abiertas, con participación de nadadores de toda la provincia y comarca, así como a nivel nacional e internacional.

El acto de presentación ha contado con la participación del alcalde de Pulpí, Juan Pedro García; la diputada de Deportes de Diputación de Almería, María Luisa Cruz; el concejal de Deportes del Ayuntamiento, Juan Antonio Navarro; y el presidente del Club de Natación Pulpí y organizador del evento, Cristian García. Un año más, la prueba destaca por su carácter solidario y su apuesta por potenciar uno de los enclaves naturales más espectaculares para las pruebas de aguas abiertas.

La diputada de Deportes ha señalado “el orgullo de presentar este gran evento deportivo solidario que ya es una cita imprescindible en San Juan de los Terreros y en el calendario deportivo de Almería; XI Ediciones de la Travesía que destacan el éxito de esta prueba que este año está incluida dentro del Programa Almería Activa, muestra del potencia que tenemos en Diputación para la apuesta por el turismo deportivo no sólo a nivel provincial sino también a nivel nacional e internacional; una prueba de gran calado que se lleva a cabo en un enclave único del levante y de la costa almeriense como es la Isla de San Juan de los Terreros, donde este domingo tendremos una prueba con deportistas de avanzado nivel, demostrando una vez más la apuesta que hace Diputación de Almería por el deporte, el turismo, y la gastronomía”.

Por su parte, el alcalde de Pulpí, ha querido remarcar “la gran presencia del deporte en el municipio de Pulpí gracias a la colaboración constante de Diputación de Almería, y el talante de la prueba deportiva que se desarrollará este domingo en nuestras playas que resalta por ser una prueba de gran categoría, y a la que estáis todos invitados para disfrutar del deporte y de esta travesía mágica por la costa de nuestro municipio”. El edil de Deportes del Ayuntamiento, Juan Antonio Navarro, ha destacado que «La Travesía de San Juan de los Terreros no es una competición más; se ha consolidado con méritos propios como la auténtica prueba reina del deporte estival en nuestra costa, donde cada verano vemos cómo atletas y aficionados a la natación en aguas abiertas marcan esta cita en rojo en sus calendarios. Es un orgullo ver cómo nuestras playas se convierten en el escenario perfecto para una competición de este calibre, que aúna esfuerzo, deportividad y promoción turística».

Por último, Cristian García ha detallado que “para esta nueva edición se han agotado las 500 plazas disponibles de inscripciones, una muestra más del gran éxito de la prueba, que este año además cuenta con la novedad de la participación de numerosos nadadores de la vecina Región de Murcia, siendo final para el Campeonato Regional de Murcia de Aguas Abiertas, todo un orgullo para San Juan de los Terreros, destino por el que ha apostado la Federación de Natación de la Región de Murcia (FNRM) para su campeonato regional”.

La Travesía es una prueba solidaria en la que parte de la recaudación irá destinada irá destinada al refuerzo del Hospital Carmelo, en Chókwè, Mozambique, “el primer proyecto de la Fundación Vicente Ferrer (FVF) en África tras más de 50 años de trabajo junto a los colectivos más vulnerables de la India rural”, según ha explicado Rafael Carmona, delegado de la FVF en Andalucía, Extremadura, Ceuta y Melilla.

Programación:

El domingo se inaugurará la XI Edición de la Travesía de la Isla San Juan de los Terreros a las 9:00h desde la playa Mar Serana de San Juan de los Terreros, con la ‘Prueba Reina’ de la Copa de España de Aguas Abiertas, una travesía de 4,5 kilómetros. Seguidamente, a las 10:30h se desarrollarán otras pruebas complementarias: la Open de 1.500 metros y a las 11:00h y 11:30h dos modalidades dirigidas a menores, una junior de 800 metros y otra infantil de 300 metros, diseñadas para incentivar y fomentar la participación entre los jóvenes deportistas.

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