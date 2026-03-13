Miski Liu Suria

“Ha caído Babilonia la grande, y se ha hecho morada de demonios y albergue de todo espíritu inmundo.” Apocalipsis 18:2.

Caída de Babilonia

El gran despertar

Huestes celestiales

Liberación del mal

Cansancio de la gente

Línea de tiempo dorada

Evento de espantapájaros

Deja de imaginar catástrofes

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Se esperan cuatro fases para el colapso de Babilonia según Paul White Gold Eagle. Ahora estamos en la primera fase llamada el evento del espantapájaros, que incluye amenaza nuclear, quiebras bancarias y rumores de guerra. Esta fase se califica como un “evento cercano a la muerte de la civilización” y sirve para despertar a quienes aún duermen profundamente. Se debe sentir como el final, para que la gente elija un nuevo comienzo.

El espantapájaros representa la apariencia vacía sin esencia vital, la protección ilusoria y la inutilidad de lo que pretende ser más de lo que es. Evoca vigilancia solitaria y premonición: estar alerta contra los pájaros de pensamientos negativos e influencias destructivas, pero también aislamiento y la necesidad de autenticidad interior.

El colapso de Babilonia representa la caída de un sistema humano de poder basado en el orgullo, la idolatría, el materialismo y la rebelión contra lo divino. Se puede leer como la caída de un paradigma basado en la manipulación, y su desplome anuncia la posibilidad de otro orden más justo y transparente. Cuando el ser humano intenta llegar a lo alto sólo desde la mente, el poder o la magia, termina en dispersión y caos interior y colectivo. Salir de Babilonia significa desapegarse de los patrones internos del ego, la ambición y la dependencia del sistema.

La segunda fase sería el silencio y luego la pausa del apagón . Llegará un momento en que se apague el ruido y se interrumpirán los canales de comunicación. Será el momento de la verdad, cuando los mensajes de emergencia revelen lo oculto.

sería el y luego la pausa del . Llegará un momento en que se apague el ruido y se interrumpirán los canales de comunicación. Será el momento de la verdad, cuando los mensajes de emergencia revelen lo oculto. La tercera fase sería la revelación y el colapso de los gigantes corporativos como la industria, los medios y los bancos centrales. Caerían como fichas de dominó, y no sería un proceso lento, sino un colapso estructural repentino.

sería la revelación y el colapso de los gigantes corporativos como la industria, los medios y los bancos centrales. Caerían como fichas de dominó, y no sería un proceso lento, sino un colapso estructural repentino. La cuarta fase sería el jubileo de la deuda, también conocido como la era dorada, que implicaría la condonación de débitos, la liberación de tecnologías y la sanación de la humanidad.

Según el autor de esta teoría, las fuerzas oscuras ya han llegado al ajuste de cuentas final y las arcas están vacías. Lo que vemos ahora son los últimos espasmos de un monstruo ya decapitado. El telón está a punto de caer sobre el teatro. Manténganse fuertes, porque comenzará el renacimiento después del amanecer igual que el arco iris después de la tormenta. Mantén viva tu luz interior.

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Mr. Pool es más concreto cuando dice que deben caer siete fichas de dominó antes de que se active el Evento: Irán, Venezuela, Cuba, Ucrania, Corea del Norte, y quizás Europa. La séptima ficha no es un país sino la Fed. Cuando caiga la séptima ficha, se activará el sistema en todas las pantallas. La cuenta regresiva comenzó el 23 de febrero, y terminará cuando se apague el séptimo círculo. A su juicio, lo que sucede ahora mismo es el desmontaje de cada activo del lado oscuro en el Golfo Pérsico.

HUESTES CELESTIALES

Las huestes celestiales están aquí en forma humana en tres oleadas de ascendentes, según Ismael Pérez. Al final de los tiempos, muchas tradiciones antiguas hablan de un evento poderoso: la encarnación de las huestes celestiales. No se trata de seres comunes, sino de guerreros luminosos, guardianes y mensajeros de lo divino que descienden al mundo físico para ayudar a la humanidad en su mayor transformación.

Según las tradiciones proféticas, la era final de la historia humana está marcada por la llegada de estas almas celestiales que se encarnan como seres humanos: individuos que despiertan habilidades extraordinarias, un propósito y una misión para ayudar a establecer el reino divino sobre la Tierra. A estos seres encarnados se les suele describir como guerreros de la luz, guardianes de la humanidad, semillas estelares y almas elegidas que están despertando y que comienzan a manifestar una conciencia superior y habilidades extraordinarias.

A medida que se desploman los viejos sistemas y que pasa la humanidad a una nueva era, emergen estos individuos despiertos como super-héroes modernos, no a través de capas o disfraces, sino a través de una mayor conciencia, coraje, compasión y poder espiritual.

Muchos creen que estas encarnaciones representan el cumplimiento de antiguas profecías encontradas en todas las culturas, donde descienden mensajeros divinos, huestes angélicas y ejércitos celestiales para ayudar a la humanidad durante la transformación final del mundo. La pregunta ya no es si cambiará la humanidad, sino quién se levantará para ayudar a introducir el Reino. Ha comenzado la era del despertar.

El gran despertar es un trabajo interno. Cuando estás despierto, puedes ver con claridad. Cuando estás despierto, te mantienes fuera del pensamiento colectivo y tienes libertad de pensamiento. Cuando se vuelve libre y transparente la información no dogmática, se convierte en una amenaza para quienes intentan controlar la narrativa. No estás solo ni eres minoría. Saldrán a la luz las verdades difíciles.

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APOCALIPSIS

Deja de imaginar catástrofes, dice Zachary Fisher. Por alguna razón, la gente parece obsesionada con la idea de que todo está a punto de derrumbarse. Cada conversación se convierte en un desastre, cada predicción en una catástrofe, y cada titular alimenta el mismo relato, de que el final siempre está a la vuelta de la esquina.

Es fácil hacerlo cuando todo el mundo parece impulsar esa narrativa. Pero en algún momento te das cuenta de algo importante. El futuro que imaginamos constantemente es el futuro que comenzamos a crear lentamente. Si millones de personas esperan el colapso, el caos y la destrucción, entonces esa es la energía que están inyectando al mundo.

El cielo en la tierra no es un lugar místico que nos espera después de morir. Es algo que puede construir la humanidad aquí mismo, si suficiente gente comienza a creer que es posible. La verdadera pregunta no es si puede existir el cielo en la tierra. La verdadera pregunta es si hay suficientes personas preparadas para empezar a imaginarlo.

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CANSANCIO

Según Cobra, algunos misioneros de la luz se sienten agotados y están perdiendo la confianza en el debido a los conflictos y la agitación dentro de la comunidad, las dificultades económicas personales y la lentitud del progreso. Necesitan empezar a trabajar en su línea de tiempo dorada.

Si un portador de la luz se siente agotado, debido a la interferencia personal, y decide actuar de modo silencioso e independiente, con menos interacción social, eso podría ayudarlo a enfocar su energía y a cumplir su misión de modo más eficaz. Comienza a conectarte con tu línea de tiempo dorada, y comenzará a mejorar tu situación. La gente necesita verificar toda la información externa con guía interna en lugar de depender excesivamente de un líder. Tras un mayor avance evolutivo, un alma humana podría ascender al nivel de conciencia planetaria y convertirse finalmente en un ser consciente a nivel planetario.

Hoy en día, mucha gente se siente decepcionada con el mundo o se quedan en la superficie, tanto en la comprensión como en la acción, sin reflexionar profundamente. Como resultado de ello, no saben qué pueden hacer ni cómo mejorar su vida, y algunos incluso abandonan el aprendizaje porque se sienten limitados por el conocimiento superficial. Empezar a aprender podría ser un primer paso.

SÍMBOLOS

El ave fénix es un símbolo mítico presente en las tradiciones orientales y occidentales, que representa el renacimiento, la transformación y el poder de renovación a través del fuego, como signo de esperanza y apertura a una nueva era. Los dragones verdes positivos en el mundo islámico son guardianes de la luz esmeralda, porque su linaje se originó en el templo esmeralda de la Atlántida.

Se restaurarán muchos sitios sagrados considerados importantes puntos de anclaje para la energía de la Diosa, como ruinas o templos, que han sufrido daños de diversa consideración a lo largo de la historia. Tras el evento, las escuelas de misterios de la ascensión serán como los ashrams de la India. Según Cobra, ya se han limpiado los demonios sellados bajo el Vaticano.

Benarés, en la India, es un vórtice espiritual muy poderoso y un lugar de liberación del ciclo de la vida y de la muerte. Allí se celebran numerosos rituales misteriosos, y personas de todo el mundo esperan pasar allí la última etapa de su vida.

ORIENTE MEDIO

Irán seguirá cerrando el estrecho de Ormuz .https://efe.com/mundo/2026-03-12/mensaje-mojtaba-jamenei-guerra-iran/

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reivindica bombardeos con misiles a bases de EEUU en el .https://efe.com/mundo/2026-03-12/iran-misiles-bases-eeuu-golfo-persico/ Nuevos ataques iraníes alcanzan Dubái, Baréin, Kuwait y Omán .https://efe.com/mundo/2026-03-12/ataques-iran-dubai-barein/

y .https://efe.com/mundo/2026-03-12/ataques-iran-dubai-barein/ Irán pone en su punto de mira a grandes plataformas como Amazon, Google y Microsoft.https://es.euronews.com/next/2026/03/12/infraestructura-tecnologica-enemiga-iran-amenaza-a-amazon-google-y-microsoft-en-oriente-me

pone en su punto de mira a grandes plataformas como Amazon, Google y Microsoft.https://es.euronews.com/next/2026/03/12/infraestructura-tecnologica-enemiga-iran-amenaza-a-amazon-google-y-microsoft-en-oriente-me Irán ataca una base italiana y el aeropuerto internacional de Irak .https://es.euronews.com/2026/03/12/iran-ataca-la-base-italiana-y-el-aeropuerto-internacional-de-erbil-en-irak

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asegura que la resistencia de derribó un avión cisterna de EEUU.https://esrt.press/actualidad/592565-iran-confirma-grupos-resistencia-irak Israel anuncia una nueva oleada de ataques en Beirut.https://efe.com/mundo/2026-03-12/israel-ataque-beirut-victimas/

ECONOMÍA

El brent sube un 9,22% a cien dólares tras las amenazas del nuevo líder iraní.https://efe.com/economia/2026-03-12/precio-petroleo-brent-guerra-iran-ormuz/

Una quinta parte del crudo mundial está en riesgo por las minas en Ormuz .https://es.euronews.com/my-europe/2026/03/12/crudo-mundial-en-riesgo-por-las-minas-de-iran-en-ormuz

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EUROPA

La UE coordina la repatriación de ocho mil ciudadanos europeos desde Oriente Medio .https://www.europapress.es/internacional/noticia-ue-coordina-repatriacion-8000-ciudadanos-europeos-estallido-guerra-iran-20260312130628.html

.https://www.europapress.es/internacional/noticia-ue-coordina-repatriacion-8000-ciudadanos-europeos-estallido-guerra-iran-20260312130628.html La UE pide a Ucrania que permita inspeccionar el oleoducto dañado.https://es.euronews.com/my-europe/2026/03/12/la-ue-pide-a-ucrania-que-permita-inspeccionar-el-oleoducto-danado-de-druzhba

ESPAÑA

España aprobará medidas fiscales para contener el precio de la energía .https://www.eleconomista.es/empleo/noticias/13820587/03/26/el-gobierno-prepara-rebajas-fiscales-para-el-campo-y-el-transporte-como-alternativa-a-las-bonificaciones-de-2022.html

.https://www.eleconomista.es/empleo/noticias/13820587/03/26/el-gobierno-prepara-rebajas-fiscales-para-el-campo-y-el-transporte-como-alternativa-a-las-bonificaciones-de-2022.html El r ey se reunió con el nuevo presidente de Bolivia para apoyar una nueva etapa del país.https://www.europapress.es/nacional/noticia-rey-reune-nuevo-presidente-bolivia-apoyar-nueva-etapa-pais-abierta-mundo-20260312213646.html

se reunió con el nuevo presidente de para apoyar una nueva etapa del país.https://www.europapress.es/nacional/noticia-rey-reune-nuevo-presidente-bolivia-apoyar-nueva-etapa-pais-abierta-mundo-20260312213646.html María Corina Machado reprocha a Sánchez no ponerse del lado del pueblo venezolano.https://es.euronews.com/2026/03/12/machado-reprocha-a-sanchez-no-ponerse-del-lado-del-pueblo-venezolano-y-elogia-a-felipe-vi

AMÉRICAS

Venezuela firma un acuerdo con Repsol para garantizar el suministro de gas a España .https://efe.com/economia/2026-03-12/venezuela-delcy-rodriguez-repsol-agenda-energetica/

firma un acuerdo con Repsol para garantizar el suministro de a .https://efe.com/economia/2026-03-12/venezuela-delcy-rodriguez-repsol-agenda-energetica/ Más de 600 mexicanos han sido evacuados de Oriente Medio por el conflicto.https://noticiaslatam.lat/20260308/1172263548.html

han sido evacuados de por el conflicto.https://noticiaslatam.lat/20260308/1172263548.html México y Colombia plantean que países americanos haga un llamado a la paz.https://noticiaslatam.lat/20260312/1172415747.html

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El autor de este vídeo es Periodista Licenciado y Colegiado, con cuarenta años de experiencia, y Oficial de Aviación Reservista Honorífico, entre trece titulaciones.