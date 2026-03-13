La Junta reconoce el trabajo que promueve la igualdad en el ámbito escolar de dos docentes almerienses

Alonso ha destacado la “extraordinaria labor” del profesorado de la provincia en pro de la escuela inclusiva

El proyecto “De las sombras a la luz. Mujeres en la minería” de Patricia Valverde (IES Maestro Padilla) y Manuel Rodríguez (IES El Alquilan) ha recibido este curso 25-26 el primer premio Rosa Regás de la Consejería de Desarrollo Educativo y FP

El delegado de Desarrollo Educativo y FP, Francisco Alonso, ha participado junto a más de 100 estudiantes de primero de la ESO del IES Argar de Almería en la actividad que, impulsada por el Gabinete de Convivencia de la Delegación territorial, ha tenido por objeto la divulgación del proyecto coeducativo realizado por los profesores Patricia Valverde del IES Maestro Padilla (Almería) y Manuel Rodríguez del IES El Alquián (El Alquián-Almería) galardonado este curso 2025-26 por la Consejería de Desarrollo Educativo y FP con el primer Premio Rosa Regás, que promueve la creación de materiales curriculares para impulsar la igualdad entre hombres y mujeres en el ámbito educativo.

El titular de Desarrollo Educativo y FP en la provincia de Almería ha destacado que este trabajo pone de manifiesto la “extraordinaria labor que realiza el profesorado de los centros educativos de Almería en favor de la igualdad, la prevención de la violencia de género y el fomento de la escuela inclusiva”. También Alonso ha informado durante su intervención a los medios de comunicación de que “los Premios Rosa Regás, que tienen carácter anual, están dirigidos a estimular entre el profesorado de los centros públicos andaluces la realización de materiales curriculares que promuevan la igualdad de género, siendo su finalidad reconocer los trabajos que contribuyan a crear en el alumnado una representación justa y equitativa del mundo y que fomenten los valores de la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres”. Para ello, ha explicado Francisco Alonso, “el contenido, desarrollo, lenguaje y actividades incluidos en estos materiales deben tener un carácter coeducativo, que favorezcan la igualdad en las relaciones interpersonales”.

Por otro lado, el delegado de la Junta ha puesto en valor los materiales curriculares desarrollados en el proyecto “De las sombras a la Luz: Mujeres en la Minería” por ser “idóneo para visibilizar la participación histórica de las mujeres en el ámbito de la minería”. Mediante investigación documental, entrevistas y análisis de fuentes, el alumnado puede recuperar las experiencias de mujeres que formaron parte del mundo minero y cuya contribución ha permanecido invisibilizada y, al mismo tiempo, ha explicado Alonso, el proyecto da visibilidad a aquellas mujeres que actualmente trabajan en el sector, destacando su aportación y creando referentes que inspiren a nuestros estudiantes. Más allá de la historia y el patrimonio minero, ha concluido el titular de la administración educativa provincial, “el proyecto promueve la reflexión sobre estereotipos de género y la construcción de referentes positivos y nos acerca a la historia de la minería, generando un diálogo entre pasado y presente, proyectado hacia el futuro”.

Finalmente, el delegado territorial ha feliicitado a los docentes premiados en esta XIX edición de los Premios Rosa Regás y ha recordado que, tal y como han hecho Patricia y Manuel, “la educación puede rescatar historias silenciadas y convertirlas en motor para el aprendizaje de los estudiantes”.

Proyecto coeducativo ’De las sombras a la luz. Mujeres en la minería”

Patricia Valverde López, del IES Maestro Padilla, y Manuel Rodríguez Salmerón, del IES El Alquián, en Almería, han desarrollado con “De las sombras a la luz. Mujeres en la minería” un proyecto interdisciplinar desarrollado que ha sacado a la luz el papel de las mujeres en un sector históricamente masculinizado. La iniciativa se ha concretado en dos Ciclos Formativos de Grado Básico —Fabricación y Montaje y Servicios Comerciales— este último ofertado a alumnado con necesidades educativas especiales. Lejos de plantearse como una actividad aislada, el proyecto se integró de forma transversal en los distintos módulos y ámbitos mediante una metodología activa y cooperativa, basada en el aprendizaje por proyectos. El alumnado investigó, analizó fuentes, trabajó con recursos digitales y conoció testimonios de mujeres vinculadas al sector minero, adaptando siempre el proceso a sus ritmos y capacidades.

El punto de partida fueron noticias surgidas en el verano de 2024 sobre inversiones en minería en Andalucía y la posible proyección laboral del sector. Sin embargo, al profundizar en la investigación, ambos docentes detectaron una ausencia significativa: la historia apenas recogía la presencia femenina. Recuperar esos referentes se convirtió en el eje del trabajo, permitiendo cuestionar estereotipos de género y ofrecer nuevas miradas sobre las oportunidades profesionales.

El impacto ha ido más allá de los contenidos curriculares. La exposición de los trabajos en los centros implicó a toda la comunidad educativa y reforzó la autoestima de un alumnado que, en algunos casos, arrastraba experiencias previas de desmotivación. Sentirse protagonista de un proyecto reconocido ha supuesto un impulso decisivo. No en vano, la propuesta ha sido distinguida con el primer Premio Rosa Regás a materiales coeducativos y el primer Premio Joaquín Guichot a la innovación educativa, así como un reconocimiento a Buenas Prácticas Educativas en el VI Congreso Andaluz de Coeducación. Reconocimientos que avalan una experiencia que demuestra que la educación inclusiva y coeducativa, cuando es activa, cooperativa e interdisciplinar, puede iluminar el pasado y abrir nuevas oportunidades de futuro.