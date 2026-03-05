El Ayuntamiento lanza una campaña de sensibilización para jóvenes sobre el uso seguro y correcto de los patinetes eléctricos   

Además de su difusión en redes sociales, mupis y centros educativos, habrá una jornada divulgativa que contará con la participación de casi un millar de estudiantes de 3º y 4 de la ESO de toda la ciudad

El año pasado, la Policía Local interpuso 1.389 denuncias por mal uso del patinete y en lo que llevamos de año van cerca de 200

El Ayuntamiento de Almería ha presentado este jueves una “nueva y pionera” campaña de sensibilización dirigida a la población juvenil con el objetivo de “promover el uso responsable y seguro del patinete eléctrico, poniendo especial atención a la prevención de conductas de riesgo vinculadas a la siniestralidad vial”. Así lo ha trasladado el concejal de Integración Social, Participación, Distritos, Programas y Juventud, Óscar Bleda, ante los medios de comunicación en una comparecencia en la que ha estado acompañado de la concejala de Tráfico, Seguridad Ciudadana y Emergencias, María del Mar García Lorca, así como de representantes del Centro de Emergencias Sanitarias 061.

Óscar Bleda ha explicado que, bajo el lema ‘Patinete en modo seguro: cabeza, foco y respeto’, la campaña traslada recomendaciones básicas de seguridad y convivencia: prioridad peatonal, respeto de normas de circulación y uso de medidas de protección.

“El mensaje central recuerda que el patinete eléctrico es un vehículo y que su uso inadecuado puede convertirse en un peligro para quien lo conduce y para el resto de usuarios de la vía pública”, ha recordado el concejal, quien ha incidido en que el objetivo fundamental de esta acción es “llegar al máximo de jóvenes de nuestra ciudad”, por lo que desde el Ayuntamiento de Almería se va a lanzar un vídeo en redes sociales, se va a publicar cartelería con pautas básicas en los mupis de la ciudad y se va a dar difusión a través de trípticos en centros escolares y dependencias municipales.

“En definitiva, desde el Ayuntamiento queremos hacer a los jóvenes parte de la solución, que ellos mismos entiendan que el patinete y su uso irresponsable pone en riesgo su vida y la de terceras personas”, ha asegurado.

Denuncias

La edil de Tráfico, Seguridad Ciudadana y Emergencias ha advertido que la Policía Local lleva a cabo una permanente labor de vigilancia y control de estos vehículos, “como lo demuestra el dato de que el año pasado se interpusieron 1.389 denuncias y en lo que llevamos de año van cerca de 200”, ha señalado María del Mar García Lorca, quien recuerda que las sanciones pueden llegar a los 1.000 euros si son muy graves.

La directora del CES 061, Mari Luz García, ha incidido en la importancia de jornadas como ésta “porque estamos viendo un aumento muy significativo de accidentes con patinete, dejando a los de moto en un segundo plano, y no sólo hablamos de caídas, sino también de los atropellos que ocasionan, sobre todo a personas mayores, que no tienen tiempo de reacción y que sufren fracturas de cadera muy frecuentes que suponen un cambio de vida para siempre. Quien lleva un patinete tiene que saber lo que tiene entre manos, que es fundamental ir a la velocidad adecuada, llevar casco, no ponerse auriculares…”.

Y José Manuel Garrido, enfermero CES 061, ha recordado que en el caso de los patinetes “el chasis eres tú, lo que está provocando lesiones muy importantes y casos de muerte inminente porque en un patinete estamos desprotegidos”.

Jornada de sensibilización

En este contexto, el concejal de Juventud ha avanzado que la acción principal de la campaña será la celebración de una jornada de sensibilización que alcanzará a casi un millar de jóvenes de 3º y 4 de la ESO de toda la ciudad, es decir, de entre 14 y 16 años. Este evento tendrá lugar el próximo lunes, 9 de marzo, en el Auditorio Maestro Padilla y en sus inmediaciones, donde se desarrollará un programa con formatos educativos y demostraciones prácticas.

Para su desarrollo se contará con la colaboración de la Asociación por la prevención de accidentes de tráfico y ONG de atención a víctimas de accidentes (AESLEME), de las Área de Neurocirugía y Rehabilitación del Hospital Universitario Torrecárdenas, de la Policía Local, de los Bomberos de Almería y del 061, a quienes Bleda ha agradecido “su implicación para contribuir a la solución de un problema que, como en el resto de ciudades españolas, está en nuestras calles”.

La programación de la jornada, que comenzará a las 11.00 horas, consistirá en un teatro que representara escenas que los jóvenes suelen vivir y que pueden suceder en el día a día al tomar unas decisiones u otras.

A continuación, habrá una mesa redonda que contará con la participación de José Antonio Serrano Calvache, enfermero supervisor UCI y coordinador de trasplantes (Torrecárdenas); Antonio Márquez Berenguel, agente de la Policía Local de Almería; Juan Eulalio Martínez Espallardo, coordinador AESLEME Almería; y José Ramón Sánchez Ruiz, jefe de equipo de los Bomberos de Almería.

La mesa redonda abordará, desde distintas perspectivas profesionales y experiencias reales, las consecuencias de no utilizar medidas de seguridad, la importancia de la atención y el respeto en entornos urbanos y las normas básicas de circulación para evitar accidentes.

Al finalizar esta mesa redonda tendrá un lugar un simulacro de un excarcelamiento ante un accidente provocado al conducir un patinete sin cumplir con las normas de tráfico y las medidas de seguridad oportunas. Será realizado por parte de Bomberos, Policía Local y 061.

https://we.tl/t-un4m6W5mqK