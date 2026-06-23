El Ayuntamiento impulsa un sistema de cámaras para reforzar la movilidad y seguridad en el Centro Histórico y otros puntos de la ciudad

GabinetedePrensa junio 23, 2026 0
ALMERIA SISTEMA CÁMARAS VIGILANCIA

Plaza Vieja, entorno de La Alcazaba, Paseo de Almería y San Cristóbal, entre los espacios previstos para su incorporación a la red municipal de control de la movilidad ubicado en la Jefatura de la Policía Local

El Ayuntamiento continúa avanzando en el diseño e implantación de un sistema de cámaras que permitirá reforzar la movilidad urbana y la seguridad en diferentes espacios públicos del municipio, especialmente en aquellas zonas con mayor afluencia de personas y actividad comercial, turística y cultural.

La iniciativa, impulsada desde el Área de Urbanismo, Vivienda y Fiestas Mayores, en coordinación principalmente con el Área de Tráfico, Seguridad Ciudadana y Emergencias, contempla la instalación progresiva de cámaras de vigilancia en distintos entornos de la ciudad, con especial atención al Centro Histórico, incluyendo áreas tan emblemáticas como Plaza Vieja, el entorno de la Alcazaba y otras zonas de gran tránsito peatonal, así como diferentes puntos estratégicos destinados a mejorar la seguridad y facilitar el control del tráfico rodado.

Eloísa Cabrera, concejal responsable del Área de Urbanismo, ha avanzado la realización de los primeros trabajos técnicos, a nivel de anteproyecto, para el diseño de este sistema, subrayando que se trata de una actuación orientada a seguir mejorando la seguridad de vecinos y visitantes mediante la incorporación de nuevas herramientas tecnológicas al servicio de la ciudad.

“Queremos una Almería que siga mejorando en cuanto a la movilidad, pero también una ciudad que aprovecha la tecnología para proteger a las personas, preservar su patrimonio y mejorar la convivencia. La videovigilancia a través de un sistema de cámaras es una herramienta que contribuye a prevenir conductas incívicas, proteger espacios especialmente sensibles y facilitar la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad cuando resulta necesario”, ha señalado.

La presencia de estos sistemas constituye además un importante elemento disuasorio frente a actos vandálicos, delitos contra el patrimonio o comportamientos que alteren la convivencia ciudadana, al tiempo que facilita la investigación y el esclarecimiento de hechos cuando las circunstancias lo requieran.

El proyecto se encuentra actualmente en fase de planificación. Los servicios técnicos municipales están analizando las ubicaciones más adecuadas para la instalación de los equipos, las necesidades de infraestructura y comunicaciones, así como su integración en el entorno urbano y patrimonial, prestando especial atención a aquellos espacios de mayor valor histórico y turístico.

Entre las actuaciones previstas destaca la implantación del sistema en el entorno de San Cristóbal, donde el Ayuntamiento viene desarrollando un trabajo coordinado entre distintas áreas municipales para compatibilizar la mejora de la seguridad con la protección y puesta en valor de uno de los enclaves patrimoniales más representativos de la ciudad.

El proceso para la implantación de esta red de cámaras se inicia con un estudio previo de las distintas zonas seleccionadas, en el que se determinan las ubicaciones óptimas para la colocación de las cámaras, la tipología de los equipos y las infraestructuras necesarias para su funcionamiento. Posteriormente, la correspondiente solicitud de autorización será elevada a la Delegación del Gobierno, acompañada de los informes técnicos y policiales que justifiquen la necesidad, idoneidad y proporcionalidad de la medida.

Todo el procedimiento se desarrollará conforme a la normativa vigente en materia de videovigilancia, protección de datos personales y garantía de los derechos fundamentales, asegurando en todo momento el respeto a la privacidad de los ciudadanos.

Con esta propuesta, el Ayuntamiento da un paso más en su apuesta por una ciudad más segura, moderna e innovadora, incorporando nuevas tecnologías al servicio de la convivencia, la protección del patrimonio histórico, la movilidad urbana y la calidad de vida de los almerienses.

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