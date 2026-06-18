Andalucía realiza más de 2.000 intervenciones quirúrgicas al año con cirugía robótica

Antonio Sanz destaca que 13 hospitales públicos andaluces cuentan ya con estos equipos, a los que se sumarán próximamente otros tres

En 2025, se realizaron 600.000 operaciones, un 23% más que en 2018 y la plantilla de cirujanos se ha incrementado un 34% desde entonces

El consejero en funciones de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha destacado hoy, en la inauguración de la XVIII Reunión de la Sociedad Andaluza de Cirujanos, en la que participan más de 250 cirujanos andaluces, que en Andalucía se realizan ya más de 2.000 intervenciones al año con cirugía robótica, gracias a que 13 hospitales públicos disponen de estos robots quirúrgicos.

Antonio Sanz, que ha detallado que Almería, Córdoba, Granada, Málaga y Sevilla disponen de dos de estos robots y Cádiz, Huelva y Jaén con uno en cada provincia, ha señalado que “próximamente se van a sumar otros tres, en los hospitales de Jerez, Macarena y Valme, en Sevilla, que van a suponer una inversión de 7,6 millones de euros en régimen de arrendamiento al año”. Estos tres nuevos robots permitirán que se hagan 1.440 procedimientos más al año: 540 en el Hospital de Jerez, 530 en el Macarena y 370 en Valme.

El titular andaluz de Sanidad ha incidido en que “la implantación de esta tecnología impulsa en Andalucía la cirugía avanzada y consolida la estrategia del SAS para extender la cirugía robótica a todos los hospitales de referencia, garantizando la equidad a todos nuestros pacientes, vivan donde vivan”. Por tanto, ha subrayado: “La cirugía robótica no es el futuro, sino que en Andalucía es ya el presente y va a estar disponible en los principales hospitales de nuestra comunidad”.

Además, ha valorado que “se trata de una muy buena noticia tanto para los pacientes, como para los propios cirujanos, porque la cirugía robótica permite realizar procedimientos mínimamente invasivos con mayor precisión y menor sangrado, lo que se traduce en menos dolor postoperatorio, menor estancia hospitalaria y una recuperación más rápida”.

El consejero en funciones ha agradecido especialmente el compromiso y la implicación de los cirujanos, que ha permitido, ha señalado, que “Andalucía lidere importantes avances en cirugía”, como el trasplante de intestino o el primer trasplante hepático infantil de vivo, realizados hace apenas unas semanas en el Virgen del Rocío y en el Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba, respectivamente.

No obstante, ha añadido Antonio Sanz, “me gustaría destacar y agradecer el trabajo de nuestros cirujanos que realizaron, con o sin robots, cerca de 600.000 cirugías el año pasado, de las que 513.718 fueron programadas (de las que casi 28.953 fueron oncológicas) y 85.758 urgentes. Esto supone un 23,35% más de cirugías que las que se hicieron en Andalucía en 2018, que fueron casi 460.000”.

“Y esto es posible -ha insistido- no sólo gracias a los avances técnicos, como la incorporación de los robots quirúrgicos, de los Da Vinci (con los que también contamos uno por provincia) o el Gammaknife, que tenemos en el Hospital Virgen de las Nieves en Granada, el primero en la sanidad pública española y que nos permiten procedimientos más avanzados; sino también al incremento de profesionales en la plantilla del SAS”. En concreto, ha detallado, hemos pasado de 477 cirujanos en 2018 a 638 en el mes de mayo de este año: un 33,84% más (161 más).

Al acto han asistido, además, la delegada territorial de Salud y Consumo en Sevilla, Silvia Pozo; el presidente de la ASAC, Francisco Javier Pérez; el presidente del Comité Organizador de la XVIII Reunión de la Sociedad Andaluza de Cirujanos y jefe del Servicio de Cirugía General del Hospital Universitario Virgen del Rocío, Javier Padillo; la gerente del Hospital Universitario Virgen del Rocío, Nieves Romero; y el gerente del Hospital Universitario Virgen Macarena, Miguel Ángel Colmenero, entre otras autoridades.

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