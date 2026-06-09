Reconocimiento a 64 personas de la seguridad privada por su colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado

Se han entregado además menciones especiales a 4 personas que han tenido una singular colaboración con la Policía Nacional y Guardia Civil en Almería

Con el Día de la Seguridad Privada se honran los actos meritorios y la colaboración de los vigilantes de seguridad con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad

El Paraninfo de la Universidad de Almería ha acogido el acto de entrega de menciones honoríficas a un total de 64 empleados del sector de la seguridad que han sido reconocidos con motivo del Día de la Seguridad Privada.

La entrega de reconocimientos ha estado copresidida por el secretario general de la Subdelegación, Antonio Hernández de la Torre y por el vicerrector de Sostenibilidad, Salud y Deportes de la Universidad de Almería, Gabriel Aguilera Manrique, a quienes han acompañado el comisario de la Comisaría provincial de la Policía Nacional en Almería, Antonio Delgado de los Reyes, el coronel jefe del Servicio de Protección y Seguridad de la Dirección General de la Guardia Civil, Antonio Suarez Yáñez, el coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil en Almería, José Antonio Carvajal y el comisario jefe provincial de Operaciones de la Comisaría provincial de la Policía Nacional en Almería, Gabriel Pérez Reina

En su intervención, Hernández de la Torre ha afirmado que “el sector de la seguridad privada en Almería cuenta actualmente con cerca de 3.000 personas acreditadas, lo que refleja no solo su consolidación, sino también su creciente aportación a la seguridad ciudadana”.

Igualmente, ha subrayado que “la labor diaria de estos agentes complementa y apoya con eficacia el trabajo de nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Policía Nacional y Guardia Civil, con quienes mantienen una cooperación leal, constante y altamente profesionalizada”.

“Este acto sirve para destacar esa colaboración imprescindible, muchas veces discreta, pero siempre eficaz, que se extiende a todos los ámbitos, desde grandes eventos hasta la protección de infraestructuras críticas, pasando por entornos empresariales, comerciales y residenciales”, ha dicho.

Colaboración entre FFCCSS y las empresas

El comisario de Policía Nacional en Almería, Antonio Delgado de los Reyes, ha destacado en sus palabras el trabajo necesario de las empresas de la seguridad privada y la necesidad de seguir trabajando de forma coordinada. Igualmente, ha expresado como objetivos cercanos “abordar la implementación de la inteligencia artificial, fortalecer los lazos de la seguridad pública y la privada y fomentar la igualdad de género en este sector”.

Por su parte, el coronel jefe del Servicio de Protección y Seguridad de la Dirección General de la Guardia Civil, Antonio Suarez Yáñez, ha querido agradecer a los profesionales de la seguridad privada su labor y los ha puesto como ejemplo de trabajo colaborativo. Asimismo, se ha referido a los retos de futuro “que pasan por la seguridad en el ámbito físico y también virtual”, ha señalado, afirmando, además, que es necesario “seguir apostando por la colaboración público-privada”.

El vicerrector de Sostenibilidad, Salud y Deportes de la UAL, Gabriel Aguilera, ha señalado que, para la Universidad de Almería, “ha sido un honor acoger, un año más, este acto de reconocimiento” y ha puesto de relevancia “el trabajo, coordinado, que el sector de la seguridad privada desarrolla en el campus”.

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