La Subdelegación del Gobierno conmemora el 8M reivindicando “no dar un paso a atrás en materia de igualdad”

Pilar Gómez Heredia, trabajadora social del Centro Penitenciario El Acebuche, y María del Mar Cabrerizo César, delegada de Mujeres en Zona de Conflicto, han leído el manifiesto

El secretario de Estado de Memoria Democrática y el subdelegado del Gobierno copresiden el acto donde se ha presentado la campaña “Mujeres de alto valor. No dejaremos que el pasado avance”.

El acto conmemorativo por el Día Internacional de la Mujer que se celebra el próximo domingo 8 de marzo, ha estado protagonizado por la lectura del manifiesto donde “se ha reafirmado la fuerte convicción y el compromiso del Gobierno con la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres, y con la erradicación de todas las formas de violencia contra las mujeres así como con la garantía de su plena autonomía”.

El secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez, y el subdelegado del Gobierno en Almería, José María Martín, han presidido este acto acompañados por la jefa de la Unidad contra la Violencia sobre la Mujer, Loly Cruz, y donde la trabajadora social del Centro Penitenciario El Acebuche, Pilar Gómez Heredia, y la delegada de Mujeres en Zona de Conflicto en Almería, Mª del Mar Cabrerizo César, han sido las encargadas de la lectura del manifiesto.

El subdelegado ha destacado en sus palabras que “España ha reforzado en los últimos años los mecanismos institucionales destinados a combatir la violencia de género y mejorar la protección de las víctimas y la renovación del Pacto de Estado contra la Violencia ha permitido actualizar las medidas existentes y ampliar los compromisos de las administraciones con el objetivo de ofrecer una respuesta más eficaz y coordinada frente a esta forma de violencia”.

Martín además ha subrayado “la dimensión internacional que este año se suma a esta conmemoración” al recordar que “la Declaración se sitúa en un contexto global marcado por las desigualdades, el retroceso de derechos en algunos países y el impacto específico de los conflictos armados sobre mujeres y niñas”. Ha añadido que “la campaña del 8M de 2026 se caracteriza por un enfoque más estructural y sistémico, por la incorporación central de la violencia digital como nuevo frente prioritario, por la vinculación explícita entre igualdad y calidad democrática, y por una narrativa que combina avances medibles, compromiso normativo y proyección internacional”.