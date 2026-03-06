VERDIBLANCA CELEBRARÁ EL DÍA DE LAS MUJERES CON UN SHOWCASE DE CREADORAS ALMERIENSES

Javier Martínez Alcaraz

En el marco de sus Distinciones Minerva, el martes, 10 de marzo, en el Salón de Grados del Paraninfo de la UAL

Un año más, la Asociación de Personas con Discapacidad Verdiblanca celebra su tradicional acto de conmemoración del Día de las Mujeres con la entrega de sus ‘Distinciones Minerva 2026’ a trabajadoras con más antigüedad y un showcase de creadoras almerienses de la moda, los complementos y la artesanía. Estará presentado por la empresaria de moda Mar Segura.

Son Yasmina Ortega ‘La Faraona’, Lyubov Kyleshko, Isabel Montoya ‘La Selecta’, Belén Alférez ‘Amadamadrina’ y María del Mar Iglesias de ‘Las tetas de María’, quienes explicarán sus procesos creativos en la moda, los complementos y la artesanía. Además de una exposición en el campus almeriense, todas ellas explicarán los procesos de sus piezas artísticas.

La cita será en el Salón de Grados del Edificio de Gobierno y Paraninfo de la Universidad de Almería, en el campus de La Cañada, a las 10:30h, con entrada libre hasta completar aforo.

Verdiblanca lleva desarrollando estas distinciones desde hace más de veinte años, refrendando así su compromiso con la justa y necesaria puesta en valor de dicha efeméride y reforzando su política de igualdad en la entidad, tal y como lleva a cabo con las más de 70 medidas recogidas en su III Plan de Igualdad de Género 2024-2028 o con el Distintivo de Igualdad en la Empresa que concede el Ministerio homónimo y que ha renovado desde que se le otorgó en 2013, cuando fue la primera empresa almeriense en obtenerlo.