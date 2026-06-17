El Hospital Universitario Torrecárdenas forma a profesionales en patentes de investigación biotecnológica

La actividad en materia de propiedad industrial e intelectual se ha incrementado y diversificado en los últimos años

Con el objetivo de que los profesionales conozcan de primera mano qué se puede patentar, cómo se evalúa una invención biotecnológica y qué pasos hay que seguir para proteger un resultado de investigación, la Unidad de Investigación Biomédica del Hospital Universitario Torrecárdenas de Almería, perteneciente al Servicio Andaluz de Salud (SAS) de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias, junto a la Fundación para la Investigación Biosanitaria en Andalucía Oriental (FIBAO), han organizado una sesión formativa denominada ‘Patentabilidad de los invenciones biotecnológicas’.

Esta ponencia, impartida por Ana Ugidos, evaluadora de la Oficina Española de Patentes y Marcas, ha tenido un carácter eminentemente práctico reuniendo tanto a profesionales investigadores del Hospital Universitario Torrecárdenas como del Hospital Universitario Poniente, y de los distritos Poniente y Almería.

La sesión ha estado enmarcada en la estrategia de reforzar la innovación y la transferencia de conocimiento en el ámbito clínico, afianzada en el centro hospitalario tras su reciente incorporación a la Plataforma ITEMAS, adscrita al Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), como Unidad Asociada. La protección de la propiedad intelectual constituye una pieza clave dentro del proceso de la innovación en salud, ya que garantiza que los desarrollos generados en los hospitales puedan llegar a los pacientes de forma segura y sostenible en el tiempo.

Según palabras del responsable de la Unidad de Investigación Biomédica del Hospital Universitario Torrecárdenas, José Antonio Morales, “estos encuentros son fundamentales para acercar a nuestros investigadores el trabajo que realiza la Oficina Española de Patentes y Marcas, potenciar la cultura de protección de la innovación dentro de los centros sanitarios, y poner en valor la importancia de la orientación práctica de la protección de conocimiento”.

De esta manera, la jornada permitió “conocer de primera mano qué se puede patentar, cómo se evalúa una invención biotecnológica y qué pasos hay que seguir para proteger un resultado de investigación es esencial para que el esfuerzo que dedican los profesionales sanitarios a innovar en salud tenga el mayor impacto posible en los pacientes, y en la sociedad”, ha explicado.

Crecimiento en volumen de patentes

La actividad en materia de propiedad industrial e intelectual del Hospital Universitario Torrecárdenas ha crecido notablemente en los últimos años generando múltiples patentes, modelos de utilidad y registros de la propiedad intelectual, con la implicación de prácticamente todas las Unidades del hospital y de perfiles profesionales muy diversos, personal facultativo y de enfermería, ingenieros informáticos, técnicos o celadores, entre otros.

En este sentido, el coordinador del Área Clínico-Epidemiológica de la Unidad de Investigación Biomédica, Juan Manuel García, ha señalado que “la protección adecuada de los resultados de investigación es indispensable para que la innovación generada dentro del hospital se traduzca en beneficios reales para los pacientes”. “Formar a nuestros investigadores en patentabilidad supone una inversión a medio y largo plazo, porque permite que proyectos originados en el entorno clínico puedan desarrollarse, y llegar al mercado en forma de nuevas herramientas diagnósticas o terapéuticas”, ha asegurado.

Durante la jornada, Ana Ugidos, evaluadora de patentes de la OEPM, ha abordado los requisitos de patentabilidad aplicados al ámbito biotecnológico: novedad, actividad inventiva y aplicación industrial, así como las particularidades que presentan las invenciones relacionadas con materia biológica, secuencias genéticas, procedimientos diagnósticos o productos farmacéuticos. La sesión ha contado con un enfoque marcadamente práctico, con ejemplos reales y tiempo para resolver dudas concretas planteadas por los investigadores asistentes sobre sus propias líneas de trabajo.

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