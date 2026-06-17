Las aguas de baño de Europa siguen siendo seguras

Desde el Atlántico hasta el Mediterráneo, lamayoría de las aguas de baño de Europa cumplieron en 2025 los criterios de calidad «excelente» más estrictos de la Unión Europea, según el último informe anual sobre las aguas de baño publicado hoy. Se trata del 85 % de las zonas de baño de Europa, con un 96 % de todas las zonas de la UE controladas que cumplen las normas mínimas de calidad, y solo el 1,5 % calificadas como «deficientes». Estos datos también muestran que la calidad global de las aguas de baño en toda Europa se ha mantenido estable en comparación con el año anterior.

El mayor porcentaje de aguas de baño de calidad excelente se encuentra en Austria, Bulgaria, Chipre y Grecia, con un total del 95 % o superior. La calidad del baño de las aguas costeras es, en general, mejor que la de los ríos y lagos. En 2025, el 88 % de las aguas de baño costeras de la UE se clasificaron como excelentes, frente al 78 % de las aguas de baño interiores.

La evaluación y el mapa interactivo, elaborados por la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA) en cooperación con la Comisión Europea, muestran dónde los bañistas pueden encontrar las zonas de baño más seguras de Europa. La evaluación analiza la idoneidad de las aguas para el baño, centrándose en el control de bacterias que pueden provocar enfermedades graves. La excelente calidad de las aguas de baño europeas se debe al impacto positivo de la legislación de la UE.

Puede consultar más información en el comunicado de prensa.

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