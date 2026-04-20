Presentado un gran Ciclo Académico con el que la UAL articula las XLII Jornadas de Teatro del Siglo de Oro

Esta edición está dedicada a la temática de ‘Recuperaciones, adaptaciones y reinterpretaciones’, será los días 8 y 9 de mayo y presenta las novedades de su traslado al Museo de la Guitarra y de la creación de un ciclo didáctico con profesorado de Secundaria

Está todo preparado desde la Universidad de Almería para completar, un año más, las Jornadas de Teatro del Siglo de Oro. La herramienta para hacerlo posible es la del Ciclo Académico, que por cuarta edición consecutiva va a estar dirigido por María Pérez. A ella ha correspondido trasladar los detalles de la programación, que puede encontrarse íntegra en la página del Aula de Letras de la UAL, https://www.ual.es/vida-universitaria/cultura/aulas-culturales/actividad/AECE18C0-275B-11F1-B68F-9942F1590B57. Antes, María del Mar Ruiz, vicerrectora de Cultura y Sociedad, ha situado el marco general de la responsabilidad que se asume desde la institución académica para generar “un espacio de encuentro” y “darle sentido” al festival.

La vicerrectora ha llamado la atención sobre que “la Universidad de Almería lleva ya muchos años apostando por el festival” al considerar “esencial” que esta institución “esté presente con el diseño de la parte académica, en la que tanto investigadores, como profesores, como artistas se dan la mano y se encuentran en un espacio para el debate y la reflexión sobre el hecho teatral del Siglo de Oro”. La aportación no solo es esa, sino que se encarga de elegir el cartel: “Se hace con concurso y este año el ganador ha sido David López, inscrito en el Proyecto Aura de Cultura UAL”. Se recordado que el Ciclo Académico “va a tener diferentes formatos, con conferencias, ponencias, mesas redondas o talleres, porque hay una parte de didáctica que consideramos muy importante, y luego sesiones donde se reúnen académicos y artistas”, textualmente. A su juicio “es fundamental generar un espacio en el que se pueda ver cómo llevar el teatro del Siglo de Oro al aula educativa”.

Asistirán al mismo “docentes de Secundaria en colaboración con el Centro de Profesorado de Almería”. En definitiva, “se trata de atender intereses de diferentes sectores de la ciudad, incluido cualquier ciudadano con ganas de profundizar en aspectos específicos de teatro del Siglo de Oro”. Ha adelantado María del Mar Ruiz que se contará aproximadamente con una asistencia de 60 personas al Ciclo Académico, este año con sede en el Museo de la Guitarra. La inscripción es gratuita y ya está abierta, culminándose desde la UAL una aportación fundamental para las Jornadas: “El ciclo académico es el que articula, el que da sentido a todo el festival, porque realmente sobrevuela sobre los espectáculos teatrales al estar bien conectado con la temática de las representaciones que se están produciendo a lo largo de esa semana, algo fundamental”.

María Pérez ha puesto en valor que el de Almería es “el segundo festival de teatro clásico español más antiguo de España”, dando las gracias a las administraciones que lo hacen posible. No es solo un tema para especialistas, “sino que también aporta mucho en el entorno social, en Almería, donde se celebran las jornadas como punto de referencia cultural”. Yendo a más, ha destacado como el motivo principal de esto que “nos recuerda temas muy humanos, que fomentan la comunidad y la empatía en un tiempo en el que parece que escasean”. Precisamente “ese valor es el que tienen las reformulaciones de los clásicos, sobre lo que se ha centrado este año el diseño del ciclo”. Continúa con la línea de “que siempre haya un tema que guíe la edición, esta vez el de las recuperaciones, adaptaciones y reinterpretaciones, que es el subtítulo que se le ha dado”.

La directora ha remarcado que “esa perspectiva refuerza dos relaciones esenciales que siempre están ligadas a las Jornadas: una es la simbiosis entre el mundo práctico, entre las tablas y los investigadores, y otra, la coherencia que debe haber entre el programa general y el ciclo académico”. En ese sentido, estará relacionado con “precisamente las obras que se van a representar en el ciclo espectacular ese fin de semana del 8 y el 9 de mayo y se contará con parte de los elencos”. Las dos novedades principales son justo el cambio de ubicación al Museo de la Guitarra y la suma a “los formatos tradicionales de entrevistas, conferencias y ponencias” de “un taller dentro de un mini ciclo didáctico, pretende homenajear a la mayor parte de nuestro público objetivo, que son profesores, maestros y estudiantes de Filología y de Arte Dramático”.

Respecto al programa como tal, dará comienzo en la tarde del viernes día 8, “jornada corta, pero intensa”, siendo la conferencia inaugural a cargo de Nuria Alkorta, profesora titular de Interpretación en la Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid y fundadora y directora de la Compañía ‘delabarca’. Su título será ‘Calderón en coreano: traslado cultural de La vida es sueño’. La ha definido como “excepcional” al tratar “·la recepción que Calderón ha tenido en el mundo asiático”. A ella seguirá la tradicional entrevista a coloquio con artistas. Los entrevistados serán Pepón Nieto y Luis Santana, de ‘Ecos del Siglo de Oro’. Respecto al día 9, sábado, ocupará mañana y tarde con la parte didáctica, dividida en cuatro sesiones, y con dos conferencias, respectivamente.

El mini ciclo comenzará a las 10 de la mañana con una ponencia de Clara Bonet, profesora de la Universidad de Valencia, sobre versiones libres de escritura y adaptaciones de los clásicos para la escena del siglo XXI. A las 11.00 horas intervendrá Alberto Gutiérrez, profesor de la Universidad de Castilla-La Mancha, que abordará cómo dialogan hoy los clásicos del Siglo de Oro con el público infantil y juvenil en la escena. La tercera ponencia será una hora después, a cargo de Martina Mateo, profesora del IES Fuente Nueva de El Ejido, quien expondrá una situación de aprendizaje sobre cómo trabaja en el aula con El perro del hortelano’, de López de Vega. La cuarta actividad será un taller sobre aplicaciones didácticas del cómic para el estudio del Siglo de Oro en el aula que impartirán Mónica Ruiz y José Rovira, ambos profesores de la Universidad de Alicante y miembros de Unicomic.

La primera conferencia de la tarde será de María Bastianes, profesora de la Universidad Complutense, que ya ha visitado este ciclo anteriormente y que “vuelve para hablarnos de Celestina, que en su ámbito de especialidad, pero esta vez desde la perspectiva de la historia visual, algo más acorde con el tema de este ciclo”. Se finalizará de la mano de Manuel Canseco, autor, director, intérprete, productor, investigador teatral y “ya muy conocido por nuestro público, un gran ‘amigo’ de las Jornadas desde su inicio”. Hablará sobre la puesta en escena “como elemento indispensable de la adaptación” y “como guinda del pastel” va a estar acompañado por Antonio Serrano, fundador de las Jornadas, “por lo que estoy convencida de que el diálogo posterior de esa conferencia también va a ser muy interesante, ya que ambos son las figuras más veteranas del evento y representan también esas dos vertientes que siempre se han tratado de unir, el arte y la academia”, ha finalizado María Pérez.