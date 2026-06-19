La solidaridad de los vicarios se pone a prueba la próxima semana con una nueva colecta de sangre

GabinetedePrensa junio 19, 2026 0
VICAR JUNIO RRSS (1)

Las extracciones se llevarán a cabo el jueves y el viernes por la tarde, de 17,00 a 21 horas en el Centro de Salud de Puebla de Vícar

Una unidad del Centro de Transfusión Sanguínea de Almería, se desplazará la semana que viene hasta Puebla de Vícar, en cuyo centro de salud llevará a cago extracciones a todos aquellas personas que deseen donar su sangre. Esta nueva cita solidaria, realizada en colaboración con la Asociación  Donantes Vida de Vícar,  forma parte de la campaña que el citado centro de transfusiones viene realizando  por diversos municipios de la provincia, y será la primera de este año.

Las extracciones se realizaran, en una doble jornada, el próximo jueves, 25 y el viernes 26, en horario de tarde, comenzando a las 17,00 horas y finalizando a las 21 horas. Los interesados en donar su sangre deben tener entre 18 y 65 años y un peso mínimo de 50 kg. Un médico estará a disposición de los donantes para atender a aquellas cuestiones que  relacionadas con el estado de salud a la hora de realizar la donación, se planteen. Desde del Centro de Transfusión Sanguínea de Almería  se ha pedido la colaboración del Ayuntamiento de Vícar, de cara a poder prestar la mayor atención a los donantes, que de forma voluntaria y altruista acudan a donar su sangre para mejorar la salud de enfermos y accidentados.

La colecta de sangre espera encontrar una vez más la solidaridad de los vicarios de cara a este tipo de llamamientos.  Desde la Asociación de Donantes de Vida,  se pone de manifiesto la alta concienciación que  la población vicaria tiene en estas y otras donaciones y que se espera que se vea  reafirmada en esta ocasión.  De hecho, en la última de las extracciones, que tuvo lugar el pasado mes de febrero, 173 personas donaron sangre lo que permitió recoger un total de 14 bolsas, registrándose trece nuevos donantes del municipio.

Por otra parte todas aquellas personas interesadas en donar plasma, pueden dirigirse  al  Centro de Transfusión Sanguínea de Almería, ubicado rente al Hospital Torrecárdenas, para solicitar cita, llamando al teléfono 900 10 17 80, de lunes a viernes de 8.30 a 14.30 horas.

Más historias

Vicar Autodefensa

Víctimas de violencia machista aprenden a no ser localizadas a través de móvil o dispositivos inteligentes

GabinetedePrensa junio 19, 2026 0
Autovia enlace Roquetas de Mar

Obras en la autovía A-7 (T.M. Vícar)

GabinetedePrensa junio 19, 2026 0
Carboneras reunión nueva directiva AECA

El Ayuntamiento de Carboneras traslada su apoyo a la nueva junta directiva de AECA para impulsar la economía local

GabinetedePrensa junio 19, 2026 0

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Te pueden interesar

ALMERÍA SOLSTICIO DE VERANO WELCOME SUMMER

Almería da la bienvenida al verano con una gran fiesta junto al mar que une ocio, deporte y astronomía

GabinetedePrensa junio 19, 2026 0
FALLO JURADO CONCURSO IDEAS BARRIO CONCURSO IDEAS BARRIO ALTO JURADO (1)

 ‘La ciudad naranja’ y ‘1050’, proyectos ganadores del concurso de ideas que marcará el futuro desarrollo residencial del Barrio Alto

GabinetedePrensa junio 19, 2026 0
campeonato Cartel Foodtrucks

Almería se prepara para la batalla gastronómica más divertida del verano con el festival ‘Bocata Wars’

GabinetedePrensa junio 19, 2026 0
Diego Cruz con Soledad (2)

Diego Cruz acompaña a la asociación Eres de Pescadería en la clausura de sus cursos

GabinetedePrensa junio 19, 2026 0
Visita Onduspan

Guillermo Casquet visita las obras de modernización y ampliación de la empresa Onduspan

GabinetedePrensa junio 19, 2026 0