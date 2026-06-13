Hasta 600 personas participan en la Relación de Moros y Cristianos y el Desfile de Escuadras de Carboneras

ANA LÓPEZ OTERO

Día Grande de sus Fiestas, en el que las batallas entre las tropas vuelven a acabar con San Antonio quedándose en Carboneras

Carboneras ha vivido este 13 de junio el Día Grande de sus Fiestas Patronales en honor a San Antonio de Padua, en el que ha regresado la emblemática recreación de su Relación de Moros y Cristianos, que es la más antigua de la provincia de Almería. Alrededor de 600 personas han formado parte de la Relación, las escuadras de Moros y Cristianos que han desfilado y de la Banda de Música Municipal y las diferentes charangas que han puesto el ritmo a la jornada.

El texto de la Relación, cuyos orígenes se sitúan entre finales del siglo XVIII y principios del XIX, recrea el enfrentamiento histórico entre sarracenos y cristianos por la posesión de la imagen de San Antonio de Padua. Esta puesta en escena, que realizan los propios vecinos del pueblo y que incluye caballos, se desarrolla a través de diferentes actos a lo largo de la mañana y de la tarde.

Noche de emoción

La antesala del día del Patrón es la noche del 12 de junio, una de las más emotivas y esperadas de los festejos. Se celebra aquí la última novena en honor a San Antonio de Padua y la posterior procesión del santo desde la Iglesia hasta el Castillo de San Andrés, escoltado en todo momento por las tropas cristianas. La representación institucional estuvo encabezada por el alcalde, Salvador Hernández, junto al equipo de gobierno, miembros de la Corporación Municipal, el Oficial Jefe de la Policía Local y la coordinadora de Protección Civil. La entrada del santo a la plaza fue espectacular al ser recibido por una lluvia de pétalos justo antes de dirigirse a su ermita entre las antorchas iluminadas que portaban los cristianos en formación.

Como manda la tradición, los devotos continuaron velando al patrón frente a las puertas del Castillo, mientras vecinos y visitantes realizaban el tradicional encendido de velas para pedir protección y buenos deseos para sus seres queridos. Coincidiendo con este momento, y por segundo año consecutivo, se llevó a cabo una avanzadilla mora en la playa de Los Cocones, en un primer enfrentamiento ante un público que abarrotó por completo el paseo marítimo para verlo.

Dos batallas y temporal

Ya el sábado, 13 de junio, el Castillo de San Andrés ha vuelto a congregar a los participantes de la Relación de Moros y Cristianos, a partir de las diez de la mañana mientras que una tropa mora con trabucos ya iba en dirección a la playa de Los Barquicos-Cocones. La primera batalla entre ambos bandos ha tenido lugar en ese lugar, en el que este año no han podido desembarcar las tropas moras debido al fuerte temporal registrado en la costa.

Tras este primer asalto, la contienda se ha trasladado al Castillo, donde las tropas moras han obtenido la victoria, apoderándose de la imagen del patrón hasta la tarde. En este recorrido matinal, las escuadras de los vencedores han acompañado el regreso de San Antonio a su templo. Durante la jornada vespertina, la segunda parte de la Relación ha revertido el resultado, permitiendo el triunfo definitivo del bando cristiano y la consiguiente recuperación de la imagen. El posterior desfile de Moros y Cristianos ha desplegado los colores y técnica de las diferentes escuadras al ritmo de marchas moras y cristianas. Junto a la procesión de retorno han marcado el regreso triunfal de San Antonio de Padua a la Iglesia de Carboneras, arropado por cientos de personas.

Hasta este domingo

Las Fiestas Patronales de 2026, que arrancaron oficialmente el pasado jueves 11 de junio, concluirán este domingo 14 de junio con una variada programación diseñada para todos los públicos. Para cerrar estos intensos días de festejos, el municipio acogerá como propuestas destacadas el esperado concierto de Nyno Vargas, el espectáculo musical infantil «Ana y sus amigas las K-POP» y la tradicional Cena Homenaje a los Mayores, una cita para la que se tiene prevista la asistencia de unas 700 personas.

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