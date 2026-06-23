Más de 200 profesionales consolidan en Jaén el Congreso Andaluz de Salud Pública Veterinaria como referente científico del enfoque One Health

La VI edición del encuentro ha reunido a expertos de toda España para abordar los principales retos de la Salud Pública desde la perspectiva Veterinaria.

La VI edición del Congreso Andaluz de Salud Pública Veterinaria ha concluido en Jaén tras dos intensas jornadas de análisis, debate e intercambio de conocimiento en torno a algunos de los desafíos más relevantes para la salud pública actual. Más de 200 profesionales, investigadores, responsables institucionales y expertos del ámbito veterinario han participado en este encuentro organizado por el Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Veterinarios (CACV), consolidado ya como una de las principales citas científico-técnicas de referencia en Andalucía.

El congreso fue inaugurado por el presidente del Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Veterinarios y presidente del Colegio de Veterinarios de Sevilla, Santiago Sánchez-Apellániz; el presidente del Colegio de Veterinarios de Jaén, Francisco Chavernas; el viceconsejero de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, Nicolás Prieto; la consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Catalina García; y el alcalde de Jaén, Julio Millán.

Durante las distintas sesiones, ponencias y mesas redondas, los participantes han abordado cuestiones estratégicas para la protección de la salud pública bajo el enfoque One Health (Una Sola Salud), que reconoce la estrecha interdependencia entre la salud humana, la salud animal y la salud ambiental.

El programa científico se ha estructurado en torno a cinco grandes áreas temáticas: las resistencias a los antimicrobianos, la vigilancia epidemiológica y las zoonosis, la globalización de la salud y los nuevos mercados, la Seguridad Alimentaria, y el medio ambiente y la biodiversidad. Asimismo, se han analizado aspectos transversales como la aplicación de la inteligencia artificial a la Salud Pública Veterinaria.

Entre los asuntos que han centrado el debate destacan la lucha frente a las resistencias antimicrobianas, el control y vigilancia de enfermedades emergentes y zoonóticas, el impacto del comercio internacional sobre la Sanidad Animal y la Salud Pública, los nuevos retos regulatorios en materia de Seguridad Alimentaria y la gestión de los ecosistemas y la biodiversidad desde una perspectiva integral de salud.

Los expertos participantes han coincidido en señalar la necesidad de reforzar los sistemas de vigilancia epidemiológica, impulsar la coordinación entre administraciones y disciplinas científicas y fortalecer el papel de la profesión veterinaria como elemento esencial en la prevención de riesgos sanitarios y la protección de la salud de la ciudadanía.

La celebración de esta sexta edición ha permitido además poner en valor el trabajo que desarrollan los veterinarios en ámbitos como la Seguridad Alimentaria, el control de zoonosis, la Sanidad Animal, la conservación del medio natural y la detección temprana de amenazas emergentes, contribuyendo de forma decisiva a la protección de la Salud Pública.

Con esta edición, Jaén se ha convertido durante dos días en punto de encuentro de referencia para la comunidad científica y profesional vinculada a la Salud Pública Veterinaria, reafirmando el compromiso del Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Veterinarios con la generación y transferencia de conocimiento al servicio de la sociedad.

Conclusiones del VI Congreso Andaluz de Salud Pública Veterinaria Entre las principales conclusiones del Congreso, los expertos han subrayado la necesidad de reforzar los sistemas integrados de vigilancia e investigación frente a las zoonosis emergentes, anticipándose a los nuevos riesgos sanitarios mediante una coordinación efectiva entre salud humana, sanidad animal y medio ambiente bajo el enfoque One Health. Asimismo, se destacó el papel clave de la vigilancia de la fauna silvestre, la secuenciación genómica y el intercambio de información para mejorar la detección y control de enfermedades emergentes y brotes alimentarios.

En materia de Seguridad Alimentaria, el Congreso incidió en la importancia de fortalecer las medidas de prevención y control de la listeriosis, especialmente ante la próxima entrada en vigor de nuevos criterios microbiológicos europeos, apostando por una mayor formación de profesionales, herramientas de apoyo normativo y sistemas de notificación más eficaces. Igualmente, se puso de relieve la relevancia estratégica de la sanidad animal para el comercio internacional, la apertura de mercados y la sostenibilidad de las producciones ganaderas, así como el papel esencial de los veterinarios en la gestión de los espacios naturales, la biodiversidad y la conservación de los ecosistemas.

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