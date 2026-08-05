El Teatro Villa de Huércal-Overa desvela su ambiciosa programación para la temporada de otoño-invierno 2026

Teatro de primer nivel, grandes nombres de la comedia, espectáculos musicales y el tradicional Concierto de Año Nuevo conforman una cartelera variada y dirigida a todos los públicos.

El Ayuntamiento de Huércal-Overa ha dado a conocer la programación oficial del Teatro Villa de Huércal-Overa para los próximos meses, consolidando este espacio como el epicentro cultural de la comarca con una apuesta firme por la diversidad de géneros y la calidad artística.

La nueva temporada reúne sobre las tablas del teatro municipal a reconocidas figuras de la escena nacional, grandes monologuistas, propuestas teatrales de prestigio, musicales familiares y espectáculos líricos para dar la bienvenida al nuevo año.

Programación Oficial Detallada (Octubre – Diciembre 2026)

9 y 10 de octubre (20:30 h): Al Calor de un despertar helado (Teatro)

Al Calor de un despertar helado (Teatro) Jueves 12 de noviembre (20:30 h): La familia del anticuario (Teatro)

La familia del anticuario (Teatro) Sábado 21 de noviembre (20:00 h): Goyo Jiménez – «América Forever» (Comedia)

Goyo Jiménez – «América Forever» (Comedia) Sábado 12 de diciembre (20:30 h): Bestseller, la obra que Lorca nunca escribió (Con Nacho Guerreros, Ana Arias y Rebeca Sala) (Teatro)

Bestseller, la obra que Lorca nunca escribió (Con Nacho Guerreros, Ana Arias y Rebeca Sala) (Teatro) Viernes 18 de diciembre (21:00 h): El Comandante Lara y Cia – «Los tres tenores» (Comedia)

El Comandante Lara y Cia – «Los tres tenores» (Comedia) Sábado 26 de diciembre (18:00 h): La Reina del hielo (El Musical)

La Reina del hielo (El Musical) Sábado 2 de enero de 2027 (20:00 h): OSCEL – Fuegos Art Musicales (Concierto de Año Nuevo) (Música)

Más Información y Entradas

Las localidades para todos los espectáculos ya se pueden adquirir de forma anticipada a través de la plataforma online oficial en www.teatro.huercal-overa.es o de forma presencial en la propia taquilla del teatro.

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