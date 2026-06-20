Ramón Fernández-Pacheco pone en valor la cereza de Bayárcal como producto saludable de proximidad  

El consejero de Agricultura en funciones asiste a la primera fiesta que celebra el municipio almeriense en torno a este cultivo, icono en la comarca alpujarreña

El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural en funciones, Ramón Fernández-Pachecho, ha puesto en valor este sábado la cereza del municipio almeriense de Bayárcal como producto saludable y de proximidad. Acompañado, entre otros representantes públicos, del alcalde de la localidad, Germán Moreno, y del presidente de la Diputación de Almería, José Antonio García, ha asistido a la I Fiesta de la Cereza en este pueblo de la Alpujarra almeriense, ya que es uno de los productos agrícolas más emblemáticos de la zona.

Durante su intervención, Fernández-Pacheco ha destacado que este evento “no es solo una fiesta, es una celebración en torno a la agricultura como motor de desarrollo económico y fijación de la población, un reconocimiento al modelo agrícola que ha transformado a toda una provincia, pero también un homenaje a todos los agricultores que con su esfuerzo se levantan cada día para producir cultivos como la cereza y hacerlo con la mejor calidad posible”.

A este respecto, ha señalado que la cereza de Bayárcal destaca por su calidad excepcional favorecida por las condiciones únicas en las que se cultiva en este municipio de alta montaña, que tiene un clima frio y seco; al tiempo que se ha referido a “las generaciones y generaciones que con sus manos han cultivado este producto que hoy es icono cultural y económico para la zona”.

En este sentido, el consejero en funciones ha desglosado las ayudas a jóvenes agricultores por parte de la Junta de Andalucía para que sigan “con este oficio milenario y mantengan esta tradición tan arraigada al territorio”. Ha detallado que se han dado subvenciones por prácticamente 130 millones de euros y precisamente la provincia de Almería es la que cuenta con más beneficiarios: 441 ayudas por casi 23 millones de euros.

“El relevo generacional es uno de los grandes retos estructurales que existen en el sector primario, pero si algo sabemos los almerienses es hacer de la necesidad una virtud. Y eso es lo que hemos hecho en los últimos años con el agua para que, además de producir, podamos hacerlo con las mejores garantías, en el marco de un modelo agrícola sostenible y siempre en base a la innovación”, ha abundado.

Por su parte, el alcalde de Bayárcal, Germán Moreno, ha agradecido la implicación de todas las personas que han hecho posible la celebración de la I Fiesta de la Cereza. “Esta iniciativa nace de nuestros agricultores, que han trabajado la tierra generación tras generación; de quienes decidieron quedarse cuando era más fácil marcharse; y de quienes mantienen vivas nuestras costumbres y nuestras raíces”, ha señalado. Asimismo, ha subrayado que la jornada sirve para “celebrar” y para demostrar que “un pueblo pequeño puede hacer cosas grandes”.

El presidente de Diputación, José Antonio García Alcaina, también ha felicitado al Ayuntamiento de Bayárcal por poner en marcha una iniciativa que “dinamiza la actividad y economía local” al mismo tiempo que celebra la historia del municipio y, por extensión, el patrimonio almeriense ligado a la agricultura y la cereza, “que alcanza su máximo sabor y esplendor cuando se cultiva en altura como en este pueblo que es el cielo de Almería. “La cumbre más alta de nuestra tierra nos ofrece este auténtico manjar con el que se demuestra la infinita riqueza agrícola de la provincia”, ha afirmado García Alcaina.

Exportación almeriense

En esta línea, Fernández-Pacheco ha reconocido que esto ha permitido contar con productos excelentes y ha situado a la provincia de Almería como líder en el ranking de exportaciones a nivel regional. Tanto es así que solo en el primer trimestre de 2026, desde Almería se han vendido 884.730 toneladas de frutas y hortalizas por más de 1.825 millones de euros, esto es, casi el 62 por ciento de lo que en total exporta Andalucía en el capítulo hortofrutícola.

Relacionado