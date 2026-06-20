Nomadart lleva la fusión del flamenco con los sonidos urbanos al Cable Inglés con ‘Pepe y Vizio’ y Salma 

Numeroso público que disfrutó con la música, la gastronomía, la sorpresa y el entorno marítimo, en una velada marcada por la mezcla de raíces y contemporaneidad

Si el pasado jueves la alcaldesa presentaba ‘Te falta calle’, el programa de actividades municipales para el verano con el que el Ayuntamiento de Almería refuerza su apuesta por los espacios abiertos y la cultura compartida, en la tarde-noche de ayer esa declaración de intenciones encontró una de sus imágenes más nítidas a los pies del Cable Inglés. Allí, con el mar como telón de fondo, el atardecer tiñendo de oro el horizonte y numeroso público entregado a la propuesta, Nomadart volvió a demostrar que su eslogan, ‘La cultura vuelve a la calle’, no es solo una consigna, sino una realidad cada vez más consolidada en la programación cultural de la ciudad. Una iniciativa que forma parte del programa del Área de Cultura del Ayuntamiento de Almería, cuyo responsable es el concejal Diego Cruz.

Tras sorprender al público en anteriores citas, primero en la Rambla con música urbana y después en la Puerta de Purchena con el flamenco como protagonista, el ciclo hizo parada en su tercer escenario, bajo la sombra del Cable Inglés, para ofrecer una velada marcada por la mezcla de raíces y contemporaneidad. En esta ocasión, el formato sorpresa de Nomadart -esa experiencia en la que un contenedor se abre para revelar al artista invitado, manteniendo en secreto su identidad hasta el último momento- deparó una doble propuesta con fuerte acento andaluz: ‘Pepe y Vizio’ y ‘Salma’, dos nombres que, desde lenguajes distintos pero complementarios, conectan el flamenco con los códigos sonoros de la música actual.

El enclave, uno de los más singulares del litoral almeriense, volvió a convertirse en un escenario efímero con personalidad propia, donde la música convivió con el ambiente festivo y la oferta gastronómica de los food-trucks, en una cita que reunió a un público diverso y que confirmó el atractivo de este formato cultural al aire libre.

La elección de Pepe y Vizio y Salma no fue casual. Ambos proyectos comparten una misma pulsión artística: la de tender puentes entre la tradición y la modernidad, entre la raíz flamenca y los sonidos urbanos, y hacerlo además desde una identidad claramente andaluza. En ese cruce de caminos, Nomadart encontró una programación coherente con el espíritu de una iniciativa que busca sorprender, acercar la cultura a la ciudadanía y reivindicar la calle como espacio natural para el encuentro con la música.

Pepe y Vizio, dúo formado por Pepe Sánchez-Vera Serrano, natural de Granada, y Vicente Pérez Carmona, Vizio, nacido en Málaga, se han convertido en una de las referencias más reconocibles de la nueva escena andaluza. Ambos comenzaron publicando música por separado, pero sus colaboraciones terminaron cristalizando en un proyecto conjunto con personalidad propia. Su propuesta se mueve con naturalidad entre el rap, el reguetón y la música urbana contemporánea, sin renunciar a la guitarra flamenca, al folclore del sur y a un imaginario sonoro profundamente callejero. Esa capacidad para fundir la producción urbana con la herencia musical andaluza les ha permitido construir un sello distintivo, en el que conviven la energía del hip-hop, los ritmos latinos y la emoción de la raíz flamenca.

En Almería, su actuación conectó con un público especialmente receptivo a esa combinación de cercanía, frescura y acento propio. Su presencia en Nomadart reforzó, además, la voluntad del ciclo de programar propuestas ligadas al presente musical, capaces de dialogar con los gustos de las nuevas generaciones sin perder de vista el vínculo con la tradición. Durante la actuación llenaron de ambiente y buena música este espacio portuario.

Junto a ellos, la noche contó también con la voz de Salma, nombre artístico de Salma Oumbarek Díaz, cantante y compositora nacida en Mijas (Málaga) y conocida por su paso por Operación Triunfo 2023. Su trayectoria está marcada por una relación temprana con la música, impulsada por la influencia del flamenco en el entorno familiar y por el aprendizaje de la guitarra desde niña. Con el paso de los años, amplió su formación y sensibilidad artística a través del piano y la composición, herramientas con las que ha ido definiendo una voz propia, delicada y personal.

Salma representa una nueva generación de artistas que entienden la música desde la autenticidad, la versatilidad y la búsqueda constante de una identidad propia. Su participación en Nomadart aportó a la velada un registro complementario al de Pepe y Vizio, sumando sensibilidad, capacidad interpretativa y una conexión natural con ese territorio común en el que conviven el flamenco, el pop y las nuevas sonoridades. Su actuación confirmó, además, el interés de la propuesta almeriense por reunir sobre un mismo escenario a artistas emergentes y consolidados que comparten una misma mirada abierta sobre la música. Sobre el escenario se sintió especialmente a gusto, recordando su larga y feliz estancia en Almería, con un concierto íntimo, de raíz, que continuó con los temas más bailables.

Entre los dos artistas apareció en escena el humorista Pepe Céspedes, que hizo una divertida radiografía de la ciudad, enlazándola con el concepto de Nomadart.

La respuesta del público volvió a ser uno de los grandes indicadores del éxito de la cita. Numerosos asistentes se congregaron durante toda la tarde-noche en torno al contenedor-escenario, disfrutando de una experiencia cultural que trasciende el concierto al uso para convertirse en un evento urbano, participativo y con una fuerte carga simbólica. La música, el entorno, la gastronomía y la sorpresa se dieron la mano en una convocatoria que convirtió el entorno del Cable Inglés en un gran punto de encuentro ciudadano, con la música como hilo conductor.

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