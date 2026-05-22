Inicio / Educación / El Ayuntamiento de Garrucha mejora la protección de los alumnos de la Escuela de Música 🛡️👧🧒

El Ayuntamiento de Garrucha mejora la protección de los alumnos de la Escuela de Música 🛡️👧🧒

Por
No hay comentarios
mayo 22, 2026 4:03 pm

Con esta valla 🚧 se minimiza el riesgo de atropello 🚗, especialmente de los más pequeños, que suelen correr hacia sus padres 👨‍👩‍👧 al ser recogidos.

✅ Una demanda del profesorado de dicha escuela 🎼 que, por fin, ha podido ser atendida y solucionada

GabinetedePrensa

Related Posts

Los ‘Premios a la Calidad Educativa’ reconocen la labor de docent ...
mayo 19, 2026
La alcaldesa celebra la autorización de la Junta para que el inst ...
mayo 14, 2026
Publicada la autorización para que el instituto ‘Retamar’ de Alme ...
mayo 14, 2026

Deje un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *